28.09 07:31 MIGnews.com

Глава МИД Ирана назвал цель США в Сирии

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США пытаются не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке."Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ", — сказал глава МИД Ирана.По его словам, Тегеран заинтересован в мирном урегулировании кризиса в Сирии. Также он подчеркнул, что Иран имеет отличные от США цели.Ранее Джавад Зариф заявил, что Россия стремится к политическому урегулированию ситуации в Сирии.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.