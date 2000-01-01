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Глава МИД Ирана назвал цель США в Сирии 28.09 07:31   MIGnews.com

Глава МИД Ирана назвал цель США в Сирии

США пытаются не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке.

"Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ", — сказал глава МИД Ирана.

По его словам, Тегеран заинтересован в мирном урегулировании кризиса в Сирии. Также он подчеркнул, что Иран имеет отличные от США цели.
Ранее Джавад Зариф заявил, что Россия стремится к политическому урегулированию ситуации в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.
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