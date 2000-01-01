28.09 08:05 MIGnews.com

Регев: БАГАЦ поддержал BDS

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Министр культуры Израиля Мири Регев подвергла уничтожающей критике решение главы БАГАЦа Мирьям Наор не отправлять представителя судебной системы на праздничное мероприятие, посвященное 50-летию освобождения Иудеи, Самарии и Голанских высот.Регев заявила, что подобные демарш равнозначен “поддержке BDS”.Регев сказала: “Это мероприятие посетили даже послы некоторых стран, для которых нет ничего зазорного в том,Ю чтобы выслушать прекрасную израильскую историю поселений. Если это - не возвращение домой, то что тогда возвращение домой? Политические аргументы не имеют никакого отношения к этому событию. Во всем мире нет такого народа, который был так связан с землей, как народ Израиля связан с этой землей”.