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28.09 08:05   MIGnews.com

Регев: БАГАЦ поддержал BDS

Министр культуры Израиля Мири Регев подвергла уничтожающей критике решение главы БАГАЦа Мирьям Наор не отправлять представителя судебной системы на праздничное мероприятие, посвященное 50-летию освобождения Иудеи, Самарии и Голанских высот.

Регев заявила, что подобные демарш равнозначен “поддержке BDS”.

Регев сказала: “Это мероприятие посетили даже послы некоторых стран, для которых нет ничего зазорного в том,Ю чтобы выслушать прекрасную израильскую историю поселений. Если это - не возвращение домой, то что тогда возвращение домой? Политические аргументы не имеют никакого отношения к этому событию. Во всем мире нет такого народа, который был так связан с землей, как народ Израиля связан с этой землей”.
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