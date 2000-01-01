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Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек 28.09 09:10   MIGnews.com

Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тысяч человек. Осенний призыв пройдет с октября по декабрь 2017 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 134 000 человек", — говорится в указе.

В документе отмечается, что в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" должны быть уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек.

В марте этого года на военную службу были призваны 142 тыс. человек. В октябре-декабре 2016 года число призывников составило 152 тыс. граждан
В июле президент подписал федеральный закон, который запрещает брать на работу в госорганы граждан, не отслуживших в армии. Согласно документу, уклонившиеся от службы в армии смогут найти работу в госучреждениях только спустя десять лет после нарушения закона.
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