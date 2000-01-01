28.09 09:30 MIGnews.com

Примером для других: РФ уничтожила свое химическое оружие

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Россия уничтожила последний килограмм из имевшихся запасов химического оружия. Ликвидация прошла на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.Уничтожение происходило без участия человека, поэтому журналисты смогли наблюдать за всем процессом на специальном экране, таким образом, ликвидированы все запасы химоружия в России - 39 тыс. 967 тонн отравляющих веществ.Два артиллерийских химических боеприпаса просверлили и извлекли из них отравляющее вещество. Затем его отправили в реактор и химически нейтрализовали. Сами боеприпасы дважды промыли и прокалили в печи при температуре до тысячи градусов. Затем снаряды проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.Владимир Путин, следивший за процессом по телемосту, назвал ликвидацию последнего химического боеприпаса "историческим событием". Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру России.Глава государства поблагодарил замгендиректора технического секретариата Организации по запрещению химоружия Хамида Рао."Мы работали вместе, чтобы приблизить сегодняшний день", — отметил президент.Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова о разработке подпрограммы по ликвидации последствий уничтожения химоружия. В частности, власти рассматривают вариант передачи в концессию всех семи объектов по ликвидации.Также Владимир Путин подчеркнул, что США не выполняет свои обязательства по уничтожению химоружия."Как известно, самыми крупными держателями и обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор США, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия. Уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато", - сказал президент."Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран", - резюмировал он.