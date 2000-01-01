28.09 11:07 MIGnews.com

Американские СМИ сообщили о политрекламе купленной Россией

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Одна из политических реклам, размещение которой якобы профинансировала Россия во время президентских выборов в США в 2016 году, касалась случаев насилия в отношении афроамериканцев, причем целевой аудиторией были жители американских городов Балтимор и Фергюсон, утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники."Фергюсон и Балтимор стали широко известны в связи с массовыми протестами против стрельбы полицейских в афроамериканцев. Решение сделать целевой аудиторией рекламы население этих двух городов дает понимание того, как учетные записи, связанные с РФ, (...) использовали географически ориентированную рекламу", - утверждается в сообщении телеканала.В сообщении телеканала также утверждается, что якобы в рекламе шла речь о движении Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет ценность"), которое выступает в защиту афроамериканцев от произвола полиции.