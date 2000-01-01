Независимость рассорила евреев Испании и Каталонии
Главная еврейская организация Испании обвинила Каталонию в кризисе, в который погрузилась Испания, и заявила о своей приверженности конституции. Таким образом, Федерация еврейских общин Испании (FCJE) нарушила свою политику нейтралитета в отношении общенациональных политических вопросов.
Выразив "глубокую обеспокоенность по поводу серьезного национального кризиса", всю ответственность за происходящее еврейская федерация возложила на каталонское правительство из-за "одностороннего провозглашения независимости" региональным парламентом 27 октября.
"Как испанские евреи мы полностью поддерживаем конституцию Испании, верховенство закона и солидарности, а также равенство между всеми испанцами и единство Испании", - говорится в заявлении FCJE.
Федерация надеется, что региональные власти "вернут Каталонию в нормальное состояние", а также "братство и мирное сосуществование испанским гражданам".
В организации "Евреи Каталонии" приветствовала реакцию федерации.
"Единственный орган, представляющий евреев всей Испании, высказался в пользу единства и против сепаратизма. Коль ха-Кавод FCJE! Сепаратисты представляют лишь себя", - говорится в "твиттере" организации.
В то же время утверждает лидер общины Барселоны Виктор Соренсен утверждает, что мнение 45 тысяч евреев в самой Каталонии (а это ни много, ни мало, треть от всего еврейского населения страны) на счет независимости неоднозначное.
"Это чисто политический вопрос, который напрямую не затрагивает иудаизм, поэтому община не имеет к этому никакого отношения", - заявил он еще в начале этого месяца.
В то же время представитель организации "Евреи за независимость" сказал агентству JTA, что федерация в Мадриде не отражает мнения евреев в Каталонии и в других испанских регионах.
"Мы приветствуем рождение нашей Каталонии. Это уже не сон", - заявили в пресс-службе организации после объявления независимости региона.