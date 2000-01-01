28.10 14:29 MIGnews.com

Мадрид назначил Каталонии нового правителя

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После увольнения правительства Каталонии официальный Мадрид функции главы региона взял на себя премьер-министр Испании Мариано Рахой, после чего делегировал их свою первую заместительницу Сорайю Саенс де Сантамарию.Кроме того, полномочия Совета правительства Каталонии переходят Совету министров Испании, говорится в опубликованном в официальном правительственном вестнике документе.Напомним, что в пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. После этого испанский сенат ввел в автономии прямое правление из Мадрида, распустил каталонский парламент и назначил новые выборы на 21 декабря.Кроме главы Каталонии Карлеса Пучдемона, своих должностей лишились почти все члены каталонского правительства и глава полиции женералитета Жузеп Луис Траперо. Теперь правоохранительными органами региона управляет испанское МВД.В правительственном вестнике предупреждают, что нежелание Пучдемона будет расцениваться как попытка узурпации власти. За за подобное предусмотрено наказание сроком до 3 лет тюрьмы.