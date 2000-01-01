Мадрид назначил Каталонии нового правителя

После увольнения правительства Каталонии официальный Мадрид функции главы региона взял на себя премьер-министр Испании Мариано Рахой, после чего делегировал их свою первую заместительницу Сорайю Саенс де Сантамарию.
Кроме того, полномочия Совета правительства Каталонии переходят Совету министров Испании, говорится в опубликованном в официальном правительственном вестнике документе.
Напомним, что в пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. После этого испанский сенат ввел в автономии прямое правление из Мадрида, распустил каталонский парламент и назначил новые выборы на 21 декабря.
Кроме главы Каталонии Карлеса Пучдемона, своих должностей лишились почти все члены каталонского правительства и глава полиции женералитета Жузеп Луис Траперо. Теперь правоохранительными органами региона управляет испанское МВД.
В правительственном вестнике предупреждают, что нежелание Пучдемона будет расцениваться как попытка узурпации власти. За за подобное предусмотрено наказание сроком до 3 лет тюрьмы.