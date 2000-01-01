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Голландия помешалась на Израиле | Фото: Амос Бен Гершом, GPO28.10 09:40   MIGnews.com

Голландия помешалась на Израиле

Центр Симона Визенталя раскритиковал "одержимость" правительства Нидерландов Израилем в обнародованной на этой неделе внешнеполитической платформе Амстердаме.

Среди существующих сегодня в мире десятков международных конфликтов голландцы зациклились только на арабо-израильском, говорится в опубликованной на сайте американского издания Huffington Post заметке заместителя руководителя Центра Симона Визенталя в США раввина Абрахама Купера, написанной им в соавторстве с экспертом Иерусалимского центра по связям с общественностью Манфредом Герстенфельдом.

Внешнеполитическая программа нового правительства Марка Рютте была опубликована в коалиционном соглашении, подписанном между его правоцентристская Народная партия за свободу и демократию с тремя другими партнерами, включая ультралевых "Демократов 66", о сомнительной представительнице которых уже сообщалось.

В 70-страничном документе говорится, что "при помощи своих хороших отношений Израилем и Палестинской администрацией Нидерланды будут способствовать миру и безопасности на Ближнем Востоке в целях содействия и достижения "двух государств": независимого, демократического и жизнеспособного государства Палестины наряду с безопасным и признанным во всем мире Израилем. Мы также будем стремиться к улучшению отношений между израильтянами и палестинцами".

Помимо Израиля в разделе о внешнеполитических связях упоминаются лишь три государства: Германия, Бельгия (в контексте развития двусторонних отношений) и Венесуэла (как страна, заслуживающая "особого внимания"). Отдельно в разделе о детях-беженцах упоминается еще Сирия.

"Ключевые проблемы Европейского союза – "Бексит" и Каталонский конфликт – отсутствуют. Ничего не упоминается о ядерной Северной Корее и о проблемах с иранским ядерным соглашением. Ни слова об участии Нидерландов в военной кампании в Афганистане или присутствии в Мали", - пишут Купер и Герстенфельд.
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