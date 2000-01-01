Мэр Лондона: Трамп "не приветствуется" в Великобритании
Говоря о Лондоне как городе "толерантности, признании и разнообразии", мэр Лондона Садик Хан, однако, сказал, что президент Дональд Трамп "не приветствуется".
Об этом в четверг, 28 декабря сообщает агентство Anadolu.
Письменное заявление Садик Хана появилось после того, как Лондонская Ассамблея спросила его, как правительство города готовится к официальному государственному визиту из Трампа.
"Как мэр, я всегда буду выступать за защиту интересов и безопасности лондонцев. Я ранее обращался к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой отменить визит президента США", — заявил лондонский мэр.
"После последнего инцидента, когда президент Трамп «ретвитнул» снимки, опубликованные праворадикальной группой Великобритании, которая существует исключительно для того, чтобы посеять разделение и ненависть в нашей стране, стало понятно, что никакой официальный визит Дональда Трампа в Великобританию не будет приветствоваться", — добавил Садик Хан.
Несмотря на скандал, ожидается, что президент США совершит официальный визит в Великобританию и проведет переговоры с британским премьер-министром в феврале.
В прошлом месяце Трамп опубликовал антимусульманское видео и разметил фотографию того, как мигрант-мусульманин издевается над мальчиком на костылях. Нетрудно прочитать подтекст Трампа, учитывая то, что он постоянно упрекает британские власти за недостаточные усилия против терроризма.
Как оказалось позднее, инцидент на видео произошел не в Лондоне, а в Нидерландах.
Действия Трампа привели к тому, что высокопоставленные политики Великобритании выступили против любого его визита в страну.
Садик Хан заявил, что британский народ любит Америку и американцев, но недавние действия Трампа противоречат позиции Великобритании по вопросу о расизме и ненависти.
"Лондон является маяком толерантности, признания и разнообразия, и мистер Трамп снова и снова демонстрировал, что его взгляды полностью несовместимы с лондонскими ценностями", — отметил Хан.