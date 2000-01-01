28.12 11:13 MIGnews.com

Мэр Лондона: Трамп "не приветствуется" в Великобритании

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Говоря о Лондоне как городе "толерантности, признании и разнообразии", мэр Лондона Садик Хан, однако, сказал, что президент Дональд Трамп "не приветствуется".Об этом в четверг, 28 декабря сообщает агентство Anadolu.Письменное заявление Садик Хана появилось после того, как Лондонская Ассамблея спросила его, как правительство города готовится к официальному государственному визиту из Трампа."Как мэр, я всегда буду выступать за защиту интересов и безопасности лондонцев. Я ранее обращался к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой отменить визит президента США", — заявил лондонский мэр."После последнего инцидента, когда президент Трамп «ретвитнул» снимки, опубликованные праворадикальной группой Великобритании, которая существует исключительно для того, чтобы посеять разделение и ненависть в нашей стране, стало понятно, что никакой официальный визит Дональда Трампа в Великобританию не будет приветствоваться", — добавил Садик Хан.Несмотря на скандал, ожидается, что президент США совершит официальный визит в Великобританию и проведет переговоры с британским премьер-министром в феврале.В прошлом месяце Трамп опубликовал антимусульманское видео и разметил фотографию того, как мигрант-мусульманин издевается над мальчиком на костылях. Нетрудно прочитать подтекст Трампа, учитывая то, что он постоянно упрекает британские власти за недостаточные усилия против терроризма.Как оказалось позднее, инцидент на видео произошел не в Лондоне, а в Нидерландах.Действия Трампа привели к тому, что высокопоставленные политики Великобритании выступили против любого его визита в страну.Садик Хан заявил, что британский народ любит Америку и американцев, но недавние действия Трампа противоречат позиции Великобритании по вопросу о расизме и ненависти."Лондон является маяком толерантности, признания и разнообразия, и мистер Трамп снова и снова демонстрировал, что его взгляды полностью несовместимы с лондонскими ценностями", — отметил Хан.