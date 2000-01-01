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28.12 12:14   MIGnews.com

Партия "Еш Атид" требует отменить закон о рекомендациях

Сегодня утром (28.12) партия "Еш Атид" подала иск в БАГАЦ с требованием отменить закон о рекомендациях. Еще вчера лидер партии, депутат Кнессета Яир Лапид объявил, что в случае утверждения закона, его партия подаст иск в Высший суд справедливости.

Депутат Кнессета Карин Эльхарар отметила, что утвержденный накануне закон – персональный, направленный на защиту одного человека, погрязшего в полицейских расследованиях.

"Данный закон наносит тяжелый удар по равноправию, по свободе слова и по правам общественности, которые имеют право знать правду. Этот закон наносит огромный ущерб всему израильскому законодательству", говорится в тексте иска, поданного партией "Еш Атид" в БАГАЦ.

Пресс-служба фракции "Еш Атид"
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