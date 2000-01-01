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Трамп заявил, что при нем сократилась численность ИГ в Сирии | Фото:28.12 12:48   MIGnews.com

Трамп заявил, что при нем сократилась численность ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп связал сообщения о сокращении численности боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке с 35 тыс. человек до 1 тыс. человек со своим президентством.

Об этом американский лидер написал в четверг, 28 декабря на своей странице в Twitter.


"20 января – день инаугурации Трампа – примерно 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17,5 тыс. кв.миль (около 45 тыс. кв. км) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря военная система США зафиксировала оставшуюся 1 тысячу или около того боевиков, которые контролируют около 1900 кв. миль (примерно 5000 квадратных километров)", – написал глава Белого дома.
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