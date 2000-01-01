28.12 12:48 MIGnews.com

Трамп заявил, что при нем сократилась численность ИГ в Сирии

“On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military est the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles..” @jamiejmcintyre @dcexaminer pic.twitter.com/OgYEuDgzD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.

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Президент США Дональд Трамп связал сообщения о сокращении численности боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке с 35 тыс. человек до 1 тыс. человек со своим президентством.Об этом американский лидер написал в четверг, 28 декабря на своей странице в Twitter."20 января – день инаугурации Трампа – примерно 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17,5 тыс. кв.миль (около 45 тыс. кв. км) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря военная система США зафиксировала оставшуюся 1 тысячу или около того боевиков, которые контролируют около 1900 кв. миль (примерно 5000 квадратных километров)", – написал глава Белого дома.