28.12 15:37 MIGnews.com

Депутат Фарадж: Кнессет воняет хуже самой большой свалки

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Член Кнессета Яссауи Фарадж (Мерец) прокомментировал принятие “закона о рекомендациях”.Фарадж сообщил коллегам: “Вонь, исходящая из Кнессета - больше, чем от Хирия в ее лучшие дни [самая большая свалка Гуш-Дана]”.Фарадж добавил: “Коррупция и коалиция могут похвастаться еще одним великим достижением в деле распространения коррупции и преступности. Но это ударит бумерангом и по этому правительству, единственной целью которого является скрыть собственные преступления. Граждане Израиля сыты по горло этим, и скоро отправят членов правительства по домам”.