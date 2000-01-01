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Депутат Фарадж: Кнессет воняет хуже самой большой свалки 28.12 15:37   MIGnews.com

Депутат Фарадж: Кнессет воняет хуже самой большой свалки

Член Кнессета Яссауи Фарадж (Мерец) прокомментировал принятие “закона о рекомендациях”.

Фарадж сообщил коллегам: “Вонь, исходящая из Кнессета - больше, чем от Хирия в ее лучшие дни [самая большая свалка Гуш-Дана]”.

Фарадж добавил: “Коррупция и коалиция могут похвастаться еще одним великим достижением в деле распространения коррупции и преступности. Но это ударит бумерангом и по этому правительству, единственной целью которого является скрыть собственные преступления. Граждане Израиля сыты по горло этим, и скоро отправят членов правительства по домам”.
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