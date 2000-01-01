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Либерман начинает кампанию против `закона о супермаркетах` 28.12 15:55   MIGnews.com

Либерман начинает кампанию против "закона о супермаркетах"

Партия "Наш дом Израиль", лидером которой является министр обороны Авигдор Либерман, вместе с активистами начинают кампанию против "закона о супермаркетах". Как известно, Кнессет планирует утвердить законопроект, предложенный министром Арье Дери, во втором и третьем чтениях в ближайшее время.

Однако фракция Либермана дала понять, что не только не поддержат эту инициативу, но и сделает все возможное, чтобы противостоять принятию этого закона, сообщает Ynet.

Более 50 вице-мэров и депутатов городских советов от партии "Наш дом Израиль" выступили с беспрецедентным обращением к своим коллегам из других фракций. В открытом письме, которое было разослано сегодня, представители НДИ в городах выразили протест против законопроекта о закрытии магазинов в субботу. Они призвали всех мэров, заместителей мэров и депутатов городских советов присоединиться к борьбе партии НДИ против этого закона и оказать давление на депутатов Кнессета от коалиции.

В обращении говорится, что "Закон о супермаркетах" - это откровенное проявление религиозного диктата, нарушающее самым грубейшим образом статус-кво между светскими и религиозными гражданами государства.

Также отмечается, что городские власти каждого из населенных пунктов лучше других знают потребности жителей, и отбирать у них право решать, будут в их городах работать магазины или нет, недопустимо.

В письме подчеркивается, что "Закон о супермаркетах" в его нынешнем виде неизбежно приведет к закрытию множества бизнесов, которые в настоящее время работают по субботам. А это нанесет ущерб нормальному образу жизни значительного числа израильтян, ведущих светский образ жизни. Для многих из них выходные дни – это единственно доступное время, когда они совершают покупки после тяжелой рабочей недели и отдыхают со своими семьями.
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