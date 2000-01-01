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Израиль: Тысячи мигрантов будут высланы в течение 90 дней 28.12 16:13   MIGnews.com

Израиль: Тысячи мигрантов будут высланы в течение 90 дней

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил управление народонаселения о том, что в ближайшие дни будет проведен комплекс мероприятия по депортации незаконных мигрантов из Эритреи и Судана.

Мигранты, прибывающие в МВД для обновления своих трехмесячных виз предупреждаются о том, что если они в течение 90 дней не покинут страну им грозит тюремное заключение.

Депортация мигрантов была отложена на некоторое время из-за бюджетного спора между министерством общей безопасности и министерством финансов.

На первом этапе не будут высылаться дети, женщины старше 60 лет, родители несовершеннолетних детей, и лица, пострадавшие от торговцев людьми, а также душевнобольные.

В Израиле в настоящее время находятся 27 тысяч граждан Эритреи, 7500 суданцев и 2500 граждан других африканских государств. Управление народонаселения предполагает, что на депортацию потребуется бюджет в 300 миллионов шекелей. В этой сумме учтены расходы на депортацию, гранты добровольно покидающим страну и расходы на авиабилеты. Бюджет не учитывает расходы на содержание в тюрьме тех, кто откажется добровольно покинуть Израиль.

Предполагается, что в связи с закрытием центра в Холот африканцев будут держать в Сахароним, что потребует существенного увеличения числа работников ШАБАС и членов подразделений Нахшон.

С 2014 по сентябрь текущего года Израиль покинули 15 800 африканцев - 9 200 эритрейцев, 5 300 суданцев и 1 300 граждан других африканских государств. 60% африканцев уехавших в этом году вылетели в западные государства, 20% - в Уганду и Руанду и 16% вернулись на родину.
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