28.12 16:30 MIGnews.com

Захарова: обстрел Хмеймим - провокация

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала своё мнение относительно недавнего ракетного обстрела российской авиабазы Хмеймим.Ранее сообщалось о том, что террористы обстреляли авиабазу. По мнению Захаровой, это может быть специально подготовленной провокацией, осуществлённой с целью сорвать Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.Такое мнение представительница российского МИДа высказала в четверо, 28 декабря."Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим как еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, на создание препятствий на пути созыва и проведения 29-30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога", - цитирует информационное агентство ТАСС слова Захаровой.Она также отметила, что в России серьёзно обеспокоены появлением у террористов в Сирии нового вооружения. Именно из него была атакована авиабаза."В Москве с озабоченностью восприняли эту [обстрел авиабазы Хмеймим] провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО, которая подтвердила и в данном случае свою высокую эффективность. Беспокоит то, что у террористов появляются все новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки. Вопрос, откуда террористы берут эти вооружения", - добавила Захарова."В этой связи мы обратили внимание на то, что несколько дней назад над северной Хамой из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет сирийских ВВС, - продолжила представительница МИД - Таким образом, факты говорят о том, что подпитка террористических формирований вооружениями до сих пор не прекратилась".