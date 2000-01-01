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flickr 28.12 17:52   MIGnews.com

Эрдоган протягивает оливковую ветвь Германии и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений с Германией и Евросоюзом в следующем году. Он отметил, что Анкаре следует сократить количество своих врагов и увеличить союзников.

Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета перед вылетом в Африку в четверг, 28 декабря.

"Конечно, мы хотим хороших отношений с Евросоюзом. Я всегда говорю это. Мы должны сократить количество врагов, и увеличить количество союзников", - отметил турецкий лидер.

Он также приветствовал решение Германии, которая также решительно, как и Турция осудила решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Эрдоган подчеркнул, что позиция Евросоюза касательно статуса Иерусалима может стать "толчком" для улучшения отношений Турции со странами ЕС.

Также турецкий лидер добавил, что планирует тур по странам Европы в ближайшее время.
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