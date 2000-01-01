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youtube 29.12 06:33   MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил своего бывшего пресс-секретаря

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил Боаза Стемблера, завершающего работу в должности пресс-секретаря главы правительства.

В течение двух с половиной лет Боаз Стемблер руководил системой информационно-разъяснительной работы министерства главы правительства, был пресс-секретарём Моссада и Совета национальной безопасности, а также отвечал за информационную деятельность других подразделений министерства, находящихся в подчинении канцелярии главы правительства. В начале января Стемблер вступит в должность директора правительственного рекламного агентства.

Глава правительства заявил:

"Я благодарю Боаза за выполнение этой национальной миссии. Боаз – профессионал, руководитель высокого ранга. Он выполнял свои обязанности с полной ответственностью в бурный и сложный период.

Нам нужны лучшие люди для служения обществу, и я рад, что Боаз решил продолжить работу на государственной службе. Я желаю ему больших успехов".

В свою очередь Боаз Стемблер отметил:

"Я благодарен премьер-министру Нетаниягу за предоставленную возможность служить государству вместе с ним, за оказанное мне доверие.

Для меня было большой честью участвовать в сотнях совещаний и обсуждений, которые премьер-министр провёл в своей канцелярии, на заседаниях правительства и кабинета министров, извлекать уроки из богатого опыта премьер-министра, его ответственного руководства, его решений, ведущих Израиль к новым высотам".
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