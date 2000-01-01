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youtube 28.12 18:29   MIGnews.com

Шакед: "Галей-ЦАХАЛ" называла меня фашистской и аутистом

Министр юстиции Айелет Шакед встала на защиту журналиста радиостанции "Галей-ЦАХАЛ" Ирит Линор, которая была отстранена от эфира после того, как она в программе назвала президента Ривлина "нахалом" и "политиком-неудачником".

Шакед заявила в интервью "Галей-ЦАХАЛ", что журналиста стала жертвой левоцентристской цензуры и высказала решительный протест против решения администрации временно лишить ее эфира.

"Вы привели меня сюда на интервью, и для меня важно высказать протест против отстранения Ирит Линур", - отметила министр юстиции.
По ее словам, руководство радиостанции обязано "терпеть критику" Линор в рамках свободы выражения.

"Это не первый случай, когда станция поступает аналогичным образом. Однажды ваша радиостанция назвала меня фашисткой и аутистом, но я не особо публично об этом распространяюсь. Радиостанция должна всем предоставить платформу", - резюмировала.

Ранее сообщалось, журналист радио Галей ЦАХАЛ Ирит Линор отстранена от эфира после ее высказываний в программе “Мила Ахрона (Последнее Слово).
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