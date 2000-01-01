28.12 18:29 MIGnews.com

Шакед: "Галей-ЦАХАЛ" называла меня фашистской и аутистом

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Министр юстиции Айелет Шакед встала на защиту журналиста радиостанции "Галей-ЦАХАЛ" Ирит Линор, которая была отстранена от эфира после того, как она в программе назвала президента Ривлина "нахалом" и "политиком-неудачником".Шакед заявила в интервью "Галей-ЦАХАЛ", что журналиста стала жертвой левоцентристской цензуры и высказала решительный протест против решения администрации временно лишить ее эфира."Вы привели меня сюда на интервью, и для меня важно высказать протест против отстранения Ирит Линур", - отметила министр юстиции.По ее словам, руководство радиостанции обязано "терпеть критику" Линор в рамках свободы выражения."Это не первый случай, когда станция поступает аналогичным образом. Однажды ваша радиостанция назвала меня фашисткой и аутистом, но я не особо публично об этом распространяюсь. Радиостанция должна всем предоставить платформу", - резюмировала.Ранее сообщалось, журналист радио Галей ЦАХАЛ Ирит Линор отстранена от эфира после ее высказываний в программе “Мила Ахрона (Последнее Слово).