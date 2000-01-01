28.12 19:30 MIGnews.com

Нетаниягу: арабы начинают понимать, что за Израилем будущее

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил об изменениях в общественном мнении населений стран арабского мира по поводу Еврейского государство. Об этом глава правительства сообщил на церемонии подписания плана, направленного на развитие совета Эйн-Махель."Это происходит уже между властями и нами, но вещь, которая зарождает во мне большую надежду, состоит в том, что происходит, может быть, это удивит вас, в широких слоях населений арабского мира. Как я это знаю?Периодически мы проводим опросы, в которых внезапно задаем вопрос: "Сколько из вас считают, что стоит иметь отношения между вашей страной и Израиле", - цитирует Ynet слова Нетаниягу.По словам главы правительства в свое время результат был нулевой, однако сегодня это уже колеблется в диапазоне 20-50%.Премьер добавил: "Общества в арабских странах начинают понимать, что за Израилем будущее, что наша страна становится одной из самых развитых в мире. Когда общества в арабских странах понимают, что Израиль – это ценность будущего, ценность для них, вот здесь и начинается перемена".