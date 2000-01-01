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ООН осудила авиаудары Саудии по Йемену | Фото: Thinkstock28.12 20:41   MIGnews.com

ООН осудила авиаудары Саудии по Йемену

В ООН осудили авиаудары Саудовской Аравии по Йемену, жертвами которого за 24 часа стали 68 человек. В заявлении координатора по гуманитарным вопросам ООН в Йемене Джейми Макголдрика говорится:

"Я по-прежнему глубоко потрясен ростом числа жертв среди мирного населения от все более активных и безразборных атак, наносимых по всему Йемену. Эти инциденты доказывают полное пренебрежение человеческой жизнью со стороны обеих стороны,в том числе коалиции во главе с Саудовской Аравией".

Напомним, 26 декабря коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по двум йеменским провинциям.

В результате авиаудара в провинции Ходейда, в результате которого погибла целая семья из 14 человек.
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