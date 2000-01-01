28.12 21:27 MIGnews.com

Беннет объявил бойкот станции "Галей-ЦАХАЛ"

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Министр просвещения Нафтали Беннет раскритиковал руководство радиостанции "Галей-ЦАХАЛ" из-за инцидента с журналисткой Ирит Линор. Лидер партии "Еврейский дом" заявил, что больше не будет давать никаких интервью армейскому радио до тех пор, пока Линор не вернется обратно на радиостанцию.Об этом министр просвещения сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 28 декабря.Беннет отметил, что Линор была отстранена "из-за одного грубого заявления", в то время, как другого журналиста Рино Црора, который назвал Нетаниягу "Эрдоганом святой земли" ничего "за это не было"."Заявление Линор было грубым, и она готова была принести свои извинения, однако руководство станции решило отстранить ее. Это избирательное и несправедливое нанесение ущерба свободе слова", - написал Беннет.Ранее сообщалось, журналист радио Галей ЦАХАЛ Ирит Линор отстранена от эфира после ее высказываний в программе “Мила Ахрона" (Последнее Слово).