28.12 21:49 MIGnews.com

Британия назвала теракт в Кабуле "подлым нападением"

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал теракт в Кабуле "подлым нападением".Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 28 декабря."Я потрясён этим подлым нападением на культурный центр в Кабуле, унёсшим столько невинных жизней. Мои искренние соболезнования пострадавшим и их семьям", — цитирует агентство RT слова Джонсона.Глава британского МИД добавил, что правительство намерено продолжать оказывать помощь Афганистану в борьбе против террора и построении светлого будущего.