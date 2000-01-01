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Британия назвала теракт в Кабуле `подлым нападением` 28.12 21:49   MIGnews.com

Британия назвала теракт в Кабуле "подлым нападением"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал теракт в Кабуле "подлым нападением".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 28 декабря.

"Я потрясён этим подлым нападением на культурный центр в Кабуле, унёсшим столько невинных жизней. Мои искренние соболезнования пострадавшим и их семьям", — цитирует агентство RT слова Джонсона.

Глава британского МИД добавил, что правительство намерено продолжать оказывать помощь Афганистану в борьбе против террора и построении светлого будущего.
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