45 часов обсуждений: "Черный день демократии"

Утром 28 декабря Кнессет принял так называемый закон о рекомендациях - 59 голосами против 54.
Закон запрещает полиции, по окончании расследования и передачи материалов обвинения издавать комментарии и рекомендации на тему того, существует ли достаточно оснований для вынесения обвинительного заключения. Закон распространяется только на политиков и высокопоставленных фигур.
Поправки к первоначальному законопроекту, однако, предусматривают, что генеральный прокурор, государственная прокуратура могут попросить у полиции высказать свое мнение - если сочтут это необходимым.
Закон не будет применяться к открытым делам - в том числе к расследованиям, проводящимся в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра внутренних дел Арье Дери и бывшего главы коалиции Давида Битана.
Критики утверждают, что закон защищает коррумпированных политиков и “затыкает рот” полиции. Лидер Еш Атид Яир Лапид пообещал, что подаст петицию против закона в Верховный Суд.
Обсуждение закона продолжалось более 45 часов. Оппозиция намеренно затягивала обсуждение, с тем, чтобы вымотать членов коалиции и предотвратить обсуждение других проблем
Депутат Мики Леви говорил 7 часов подряд - практически в пустой зал. Депутат Йоэль Хасон три часа читал сообщения из whatapp, которые прислали ему противники законопроекта.
В ходе обсуждения дело чуть не дошло до драки. Депутат Орен Хазан обозвал депутата Ханин Зуаби “двуногим козлом” и закричал: Да кто захочет на тебе жениться?” Та в ответ назвала его “сутенером” и “торговцем женщинами”. Обоих вывели из зала заседаний.
Законодательный марафон обошелся израильскому налогоплательщику в полмиллиона шекелей - примерно столько пришлось заплатить за то, чтобы разместить депутатов в близлежащих отелях.
Лидер Аводы Ави Габай сообщил в твиттер: “27 декабря - черный день в истории израильской демократии. Правительство, во главе со мной отменит закон о рекомендациях”.