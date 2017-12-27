28.12 07:12 MIGnews.com

45 часов обсуждений: "Черный день демократии"

"סרסור"; "תראי איך את נראית, אפילו עז לא הייתי משלם בשבילך": חברי הכנסת חזן וזועבי התעמתו במליאה - והוצאו @akivanovick pic.twitter.com/Z74SYpBqyJ — חדשות עשר (@news10) December 27, 2017

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