28.12 08:07 MIGnews.com

Израиль создаст фонд помощи странам, поддерживающим его

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует создать фонд помощи странам, которые будут голосовать на стороне Израиля в Организации Объединенных Наций.Об этом в четверг, 28 декабря сообщает The Times of Israel.По данным телеканала "Хадашот 2", в рамках фонда "50 на 50" страны Африки, Азии, Восточной Европы и Тихоокеанского региона, поддержавшие Израиль, смогут получить помощь стоимостью в 1 миллион долларов в тех сферах, в которых Израиль считается мировым лидером (водное хозяйство, сельское хозяйство, кибербезопасность, технологии и т.д.).Общий капитал фонда должен составить 50 миллионов долларов. МИД уже начал работу над созданием фонда в рамках существующего бюджета, а глава правительства распорядился включить дополнительное финансирование в бюджет 2019 года.