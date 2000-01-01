Журналистску отстранили от эфира за критику Ривлина
Журналист радио Галей ЦАХАЛ Ирит Линор отстранена от эфира после ее высказываний в программе “Мила Ахрона (Последнее Слово).
Линор назвала президента Израиля “Политиком-неудачником” и “нахалом”.
Линор, комментируя выступление Ривлина на конференции Открытого Университета (подробнее - в "В президента Ривлина вселился бес левизны") заявила: “Я говорю вам, господин президент - это было несносно. Вы всегда были провальным политиком. Вы смогли стать только младшим министром и национальным любимчиком в качестве спикера Кнессета. И теперь вы, символ Государства Израиль призываете людей выходить на улицы? Ради чего, объясните мне, нахал вы этакий?”
Командир Галей ЦАХАЛ, Шимон Элькабец, отстранил Линор на семь дней от эфира.