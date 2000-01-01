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Журналистску отстранили от эфира за критику Ривлина 28.12 07:46   MIGnews.com

Журналистску отстранили от эфира за критику Ривлина

Журналист радио Галей ЦАХАЛ Ирит Линор отстранена от эфира после ее высказываний в программе “Мила Ахрона (Последнее Слово).

Линор назвала президента Израиля “Политиком-неудачником” и “нахалом”.

Линор, комментируя выступление Ривлина на конференции Открытого Университета (подробнее - в "В президента Ривлина вселился бес левизны") заявила: “Я говорю вам, господин президент - это было несносно. Вы всегда были провальным политиком. Вы смогли стать только младшим министром и национальным любимчиком в качестве спикера Кнессета. И теперь вы, символ Государства Израиль призываете людей выходить на улицы? Ради чего, объясните мне, нахал вы этакий?”

Командир Галей ЦАХАЛ, Шимон Элькабец, отстранил Линор на семь дней от эфира.
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