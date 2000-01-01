28.12 08:47 MIGnews.com

Сара Нетаниягу попросила у Мильчана ювелирные украшения

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Известный голливудский продюсер Арнон Мильчан подарил супруге премьер-министра Израиля Саре Нетаниягу ювелирные украшения стоимостью около 2500 долларов (877 шекелей).Об этом в четверг, 28 декабря сообщает агентство Hadashot, передает The Times of Israel.По данным издания, Сара Нетаниягу сама потребовала от Мильчана подарок на день рождение.По словам продюсера, ему было "очень неловко дарить ювелирные украшения с юридической и этической стороны".Мильчан подчеркнул, что в итоге Сара Нетаниягу заверила его, что такие подарки являются юридически допустимыми.Напомним, что премьер министра подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".Также премьер-министра подозревают в том, что он мог помочь Арнону Мильчану в обход всех инстанций получить долгосрочную визу США в обмен на дорогие подарки – в частности, сигары, шампанское и предметы роскоши.Израильский премьер не отрицает, что Мильчан дарил ему дорогие подарки, но "как старому другу", не в обмен на услуги.