Сара Нетаниягу попросила у Мильчана ювелирные украшения
Известный голливудский продюсер Арнон Мильчан подарил супруге премьер-министра Израиля Саре Нетаниягу ювелирные украшения стоимостью около 2500 долларов (877 шекелей).
Об этом в четверг, 28 декабря сообщает агентство Hadashot, передает The Times of Israel.
По данным издания, Сара Нетаниягу сама потребовала от Мильчана подарок на день рождение.
По словам продюсера, ему было "очень неловко дарить ювелирные украшения с юридической и этической стороны".
Мильчан подчеркнул, что в итоге Сара Нетаниягу заверила его, что такие подарки являются юридически допустимыми.
Напомним, что премьер министра подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Также премьер-министра подозревают в том, что он мог помочь Арнону Мильчану в обход всех инстанций получить долгосрочную визу США в обмен на дорогие подарки – в частности, сигары, шампанское и предметы роскоши.
Израильский премьер не отрицает, что Мильчан дарил ему дорогие подарки, но "как старому другу", не в обмен на услуги.