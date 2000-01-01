Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Сара Нетаниягу попросила у Мильчана ювелирные украшения | Фото:28.12 08:47   MIGnews.com

Сара Нетаниягу попросила у Мильчана ювелирные украшения

Известный голливудский продюсер Арнон Мильчан подарил супруге премьер-министра Израиля Саре Нетаниягу ювелирные украшения стоимостью около 2500 долларов (877 шекелей).

Об этом в четверг, 28 декабря сообщает агентство Hadashot, передает The Times of Israel.

По данным издания, Сара Нетаниягу сама потребовала от Мильчана подарок на день рождение.

По словам продюсера, ему было "очень неловко дарить ювелирные украшения с юридической и этической стороны".

Мильчан подчеркнул, что в итоге Сара Нетаниягу заверила его, что такие подарки являются юридически допустимыми.

Напомним, что премьер министра подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Также премьер-министра подозревают в том, что он мог помочь Арнону Мильчану в обход всех инстанций получить долгосрочную визу США в обмен на дорогие подарки – в частности, сигары, шампанское и предметы роскоши.

Израильский премьер не отрицает, что Мильчан дарил ему дорогие подарки, но "как старому другу", не в обмен на услуги.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:40
Государство - против сноса дома убийцы семьи Саломон
09:08
В Мексике застрелена модель из Венесуэлы
08:38
Нападение на охранника детского сада в Рамат-Гане  
08:28
На Мальте частный самолет врезался в здание аэропорта
08:20
Взрыв в Санкт-Петербурге: новые жертвы и новые сведения
08:07
Израиль создаст фонд помощи странам, поддерживающим его
07:53
Утром в Москве задержали экс-директора "Меньшевика"
07:46
Журналистску отстранили от эфира за критику Ривлина
07:45
Композитора Шаинского похоронят после 10 января
07:08
МИД Израиля обеспокоен антисемитзмом в Украине
06:28
Правительство выделит 40 миллионов шекелей Иудее и Самарии
05:44
Достигнуто соглашение по реформированию рынка электроэнергии
04:31
За 2017 год богатейшие люди мира заработали триллион
03:37
Австралийка поймала рыбу с тремя "ногами"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus