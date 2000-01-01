28.12 10:08 MIGnews.com

СМИ: Китай в обход резолюции ООН продает нефть Пхеньяну

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Китай продолжает продавать нефть Северной Корее, сообщает южнокорейская газета "Чосон Ильбо", ссылаясь на снимки с американских спутников.В редакцию издания попали снимки сделанные из космоса снимки, на которых видно, как китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно в открытом море.Согласно с резолюцией ООН №2375, принятой в сентябре 2017 года, продажа нефти Северной Корее в открытом море запрещена."Мы должны сфокусировать внимание на том факте, что нелегальная торговля началась после того, как сентябрьская резолюция Совета Безопасности ООН решительно ограничила импорт нефтепродуктов в Северную Корею", — цитирует издание слова источника в правительстве.КНДР подверглась усиленным санкциям из-за своих успешных испытаний водородного боезаряда, который специально создан для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Мировые эксперты оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, которую сбросили американцы на японский город Хиросима в 1945 году. Этот запуск стал шестым по счету ядерным испытание для Пхеньяна.