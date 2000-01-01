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Кнессет утвердил закон о рекомендациях | Фото:28.12 09:57   MIGnews.com

Филибастер в Кнессете

В ночь на четверг, 28 декабря, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях утвержден законопроект, ограничивающий право полиции выносить свои рекомендации прокуратуре по завершении расследования.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

59 депутатов Кнессета проголосовали "за" этот закон, 54 – "против" и никто не воздержался.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр социального обеспечения Хаим Кац и бывший глава коалиции Давид Битан не голосовали. Депутаты от партии "Кулану" Рахель Азария и Мейрав Бен Ари покинули зал заседаний до голосования.

Утверждению предшествовал филибастер - оппозиция всеми способами оттягивала голосование, представив полторы тысячи поправок и возражений к законопроекту. Их обсуждение началось вечером в понедельник, 25 декабря, и продлилось до глубокой ночи с 27 на 28 декабря.

В "Законе о рекомендациях" делается попытка запретить полиции давать публичные рекомендации в отношении или против уголовного преследования по окончании расследования. Противники закона утверждают, что он направлен для защиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу от негативных рекомендаций полиции в ходе продолжающихся расследований против него.

Председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид завил, что намерен оспорить закон в Верховном суде. В ответ министр юстиции Айелет Шакед ("Бейт ха-Иегуди") назвала Лапида "позорищем для Кнессета". При этом спикер Кнессета Юлий Эдельштейн не дал Лапиду право реплики на слова Шакед.

Ави Габай ("Сионистский лагерь") назвал день принятия закона "темным днем в истории борьбы с преступностью и коррупцией" и пообещал, что правительство, которое он возглавит, отменит "Закон о рекомендациях".
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