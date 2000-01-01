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Тиллерсон в своей статье в NT раскритиковал `режим` РФ 28.12 10:32   MIGnews.com

Тиллерсон в своей статье в NT раскритиковал "режим" РФ

В Вашингтоне критично относятся к возродившейся России, и пока не наступит мир в Украине, не будет восстанавливать с ней отношения. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей статье, опубликованной в New York Times.

"У нас нет иллюзий в отношении режима в России, с которым мы имеем дело. У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других странах", — говорится в статье Тиллерсона, добавив, что Соединенные Штаты Америки не намерены восстанавливать дипотношения с Москвой, пока не урегулируется конфликт в Украине. А залогом примирения он видит выполнение Россией минских соглашений.

Также он считает, что сотрудничество с Москвой в "антиигиловской компании" в Сирии были взаимовыгодными для обеих сторон. При этом американский чиновник выразил надежду, что РФ сдержит свое слово и пойдет путем Женевского процесса, который направлен на создание нового будущего Сирийской арабской республики.

"Мы уверены, что воплощение в жизнь результатов этих переговоров поможет воссоздать Сирию, свободную от Башара Асада", — написал госсекретарь.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Рекса Тиллерсона за продолжение антироссийских санкций.
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