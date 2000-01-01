29.01 10:28 MIGnews.com

Иран пытается превратить Ливан в гигантский ракетный завод

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран пытается превратить Ливан в "один гигантский ракетный завод". Об этом глава правительства предупредил перед своей поездкой в Москву, где он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.Как известно, в понедельник, 29 января, Нетаниягу отправляется с краткосрочным рабочим визитом в Россию.В частности, стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе и палестино-израильский конфликт.Нетаниягу сообщил, что также поднимет вопрос об иранской угрозе и присутствия Тегерана в Сирии."Сейчас я вылетаю в Москву, где встречусь с президентом России Владимиром Путиным.Мы периодически встречаемся, чтобы обеспечить координацию между Армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами в Сирии, что до сих пор было успешным, и важно, чтобы было успешно продолжено.Я буду обсуждать с президентом Путиным непрекращающиеся попытки Ирана создать военное присутствие в Сирии, против чего мы решительно и выступаем, и действуем.Кроме того, мы обсудим стремление Ирана превратить Ливан в одну большую ракетную базу, площадку для производства точных ракет против государства Израиль, с чем мы не готовы смириться", - резюмировал премьер.