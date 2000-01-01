29.01 10:59 MIGnews.com

Нарендра Моди совершит исторический визит в Рамаллу

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в следующем месяце совершит официальный визит в Иудею и Самарию. Об этом сообщил высокопоставленный палестинский чиновник в понедельник, 29января.Советник председателя ПА Махмуда Аббаса заявил в интервью радиостанции "Голос Палестины", что визит индийского премьера в Рамаллу намечен на 10 февраля.При этом он отметил, что это будет первый исторический визит премьер-министра Индии на палестинских территориях.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу совершил шестидневный визит в Индию, где ему был оказан весьма теплый прием.