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Нарендра Моди совершит исторический визит в Рамаллу 29.01 10:59   MIGnews.com

Нарендра Моди совершит исторический визит в Рамаллу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в следующем месяце совершит официальный визит в Иудею и Самарию. Об этом сообщил высокопоставленный палестинский чиновник в понедельник, 29января.

Советник председателя ПА Махмуда Аббаса заявил в интервью радиостанции "Голос Палестины", что визит индийского премьера в Рамаллу намечен на 10 февраля.

При этом он отметил, что это будет первый исторический визит премьер-министра Индии на палестинских территориях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу совершил шестидневный визит в Индию, где ему был оказан весьма теплый прием.
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