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Защитниц мигрантов обозвали ублюдками и предателями 29.01 11:43   MIGnews.com

Защитниц мигрантов обозвали ублюдками и предателями

В ходе обсуждения программы депортации африканских мигрантов из Израиля произошло новое столкновение между представительницами левых политических партий и депутатом Ореном Хазаном (Ликуд).

Представители Сионистского Лагеря, мерец и активистки борьбы за права мигрантов засыпали выступавшего на обсуждении министра внутренних дел Арье Дери вопросами, не давая ему говорить. Глава комитета по внутренним дела Йоав Киш сначала распорядился вывести из зала Став Шафир (Сионистский Лагерь), затем активистку Шулу Кешет, затем депутата Мирав Михаэли, вступившую за Шафир и Кешет.

После этого депутат Тамар Зандберг (Мерец) сравнила программу депортации африканцев с Холокостом. Из зала заседаний удалили и ее, при этом депутат Орен Хазан кричал: “”Ублюдки, предатели!” Другие участники заседания кричали: "Позор тебе!" Депутат Зандберг сильно разъярилась и оказала сопротивление приставам Кнессета, выводившим ее из зала.



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