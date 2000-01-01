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youtube 29.01 11:53   MIGnews.com

Египет: оппозиция призвала к бойкоту выборов в стране

Несколько ведущих лидеров египетской оппозиции призвали к бойкоту президентских выборов в стране. Лидеры оппозиции объясняют такой шаг "отсутствием предвыборного конкурса". Ссылаясь на волну репрессий, оппозиция заявила, что у действующего президента Абделя Фаттах ас-Сиси попросту нет конкурентов.

Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 29 января.

Лидеры оппозиции пояснили, что эти выборы не имеют ничего общего с демократией, поскольку все реальные соперники действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси были вынуждены снять свои кандидатуры, а один даже был арестован.

"Мы призываем наш великий народ полностью бойкотировать эти выборы и не признавать их результат", — говорится в заявлении оппозиционеров.
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