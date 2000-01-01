29.01 12:11 MIGnews.com

"Хизбалла": Израиль сделает глупость, если начнет войну

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Представитель шуры “Хизбаллы” и депутат ливанского парламента Хадж Мухаммед Райед опубликовал реакцию на высказывания пресс-представителя ЦАХАЛа генерала Ронена Манлиса.В заявлении Манлиса говорится: “Ливан превратился в глазах многих в одну большую иранскую ракетную фабрику. Речь уже не идет о передаче денег, экспертизы и оружия. Де-факто Иран открыл новое отделение , ливанское отделение, и Иран находится здесь”.Манлис указал на то, что "фотографией года" является снимок командира одной из иракских про-иранских милиций, Киса Хазили на фоне израильской границы. Манлис пишет: "Это демонстрирует и уникальный феномен террористического туризма, и реальную опасность того, что Тегеран установит контроль над регионом.Манлис пишет: "тот факт, что шестиклассники в северном Израиле и Южном Ливане на протяжении всей жизни не слышали сирен ракетной тревоги - лучшее доказательство силы устрашения Израиля и реальных итогов Второй Ливанской Войны".Райед заявил: “Статья, опубликованная представителем ЦАХАЛа - нонсенс и провокация, который мог написать только трус. Израилю не стоит делать глупостей и ввязываться в войну, которая может его разрушить. Израиль изолирован в регионе и на международной арене, и подобного рода спины в медиа предназначены для того, чтобы скрыть его тревоги, и представить его сильным государством”.