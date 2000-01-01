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Большинство беженцев в Израиле - украинцы и грузины 29.01 12:47   MIGnews.com

Большинство беженцев в Израиле - украинцы и грузины

В ходе обсуждения проблемы незаконных мигрантов в Израиле на комитете Кнессета по внутренним делам выступил глава МВД Арье Дери.

Дери сообщил, что в Израиле находятся около 44 тысяч африканских мигрантов. Менее половины из них подали просьбу о предоставлении убежища. Дери также указал на то, что большая часть лиц, претендующих на статус беженца в Израиле - граждане Украины и Грузии.

Дери сообщил: “В 2017 году было подано 14 700 прошений о предоставлении убежища. 7700 были от украинцев, 1351 - от грузин, 748 - от эритрейцев, и 906 - от суданцев. До настоящего дня в Израиль проникли 64 тысячи африканцев, 44 тысячи из них остались здесь. Из них 6 тысяч - детей. Мы выслали 5300 человек, которые не были гражданами африканских государств. Недавно мы получили мнение министерства юстиции, согласно которому Украина и Грузия не являются опасными странами, и потому прием прошений о предоставлении убежища от граждан этих государств будет прекращен - что резко ускорит процесс депортации”.

Дери также указал на то, что большинство молодых африканских мигрантов не подали прошения о предоставлении убежища. Дери сказал, что из поданных 15 тысяч прошений 600 изучены, 11 просителям предоставлен статус беженца.
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