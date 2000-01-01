29.01 13:02 MIGnews.com

"Хизбалла" усиливается, готовясь к конфликту с Израилем

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Газета Маарив опубликовала обзор развития ситуации на северной границе, в котором говорится о том, что “Хизбалла” продолжает наращивать силы.ЦАХАЛ ожидает усиления напряженности на границе - частично из-за воинственных заявлений Хасана Насраллы.“Хизбалла” продолжает усилия по созданию собственной базы производства ракет - из-за того, что столкнулась с серьезными затруднениями при поставке вооружений из Ирана.Еще одним фактором, который может ускорить столкновение, является ожидаемое в скором времени окончание гражданской войны в Сирии. В связи с этим уже в текущем году центр внимания “Хизбаллы” снова переместится на Ливан, в то время как ее военное участие в Сирии резко сократится.По оценкам ЦАХАЛа, “Хизбалла” чувствует необходимость определить Израиль в качестве главного вероятного противника. Частично это объясняется мифом “Сопротивления”, который является краеугольным камнем идеологии “Хизбаллы”, а также внутренней критикой в Ливане в связи с теми тяжелыми потерями, которые “Хизбалла” понесла, защищая Асада в Сирии.Темп войны в Сирии, человеческие потери и финансовые издержки до последнего времени отвлекали все внимание “Хизбаллы”, в то время как “борьба с сионизмом” отошла на второй план. Все это может измениться уже в ближайшее время.“Хизбалла” также будет наращивать усилия по производству собственного оружия. Этот же процесс, хотя и в меньших масштабах, будет происходить Газе - благодаря связям “Хизбаллы” с ХАМАСом и Исламским джихадом.Предполагается, что налаживание производства собственных вооружений происходит благодаря экспертам, присланным из Ирана. Иран предполагает, что речь идет о более безопасном и дешевом способе снабжения своих прокси, нежели транспортировка вооружений из Ирана по протяженному и подверженному опасности ударов ВВС ЦАХАЛа маршруту.