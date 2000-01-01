29.01 13:25 MIGnews.com

Дери: принудительная высылка нелегалов возможна

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В комиссии Кнессета по внутренним делам прошло экстренное заседание, посвященное плану правительства по депортации африканских мигрантов.В свою очередь внимание израильской прессы привлекло заявление министра внутренних дел Арье Дери. В понедельник, 29 января, выступая на заседании, Дери заявил, что принудительная депортация нелегалов из Израиля возможна.Глава МВД объявил, что правительство получило согласие некоего иностранного государства на прием нелегальных иммигрантов, принудительно высланных из Еврейского государства.При этом, Дери подчеркнул, что принудительной высылке подлежат только мужчины, на женщин и детей данное решение не распространяется, отмечает Ynet.Министр указал, что большинство молодых нелегальных иммигрантов не подавали ходатайства о предоставлении убежища до 2015 года, хотя имели возможность это сделать. Поэтому правительство принудительно депортирует их в третью страну.