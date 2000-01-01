29.01 23:22 MIGnews.com

Песков прокомментировал "кремлевский доклад" США

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"Кремлевский доклад" США является попыткой оказать влияние на выборы президента РФ. Так прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информацию о докладе в Конгресс Соединенных Штатов Америки со списком имен, которых заподозрили со связями с российскими властями."Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние", - сказал Песков журналистам, добавив, что "никакого влияния не будет".Также он заявил, что обнародование списка чиновников и предпринимателей, которые могли быть связаны с РФ, само по себе ничего не означает. "Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом", - пообещал он.В понедельник, 29 января, администрация США должна представить Конгрессу так называемый "кремлевский доклад", в котором будет перечень должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. Этот документ должен стать основой для принятия решения о новых санкциях против России. Предполагается, что в Вашингтоне хотят ввести новые ограничения, который будут касаться физических лиц, компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб РФ.