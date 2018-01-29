29.01 13:42 MIGnews.com

Депутат Мерец настаивает: в Кнессете сидят друзья нацистов

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Депутат Кнессета от партии Мерец Тамар Зандберг настаивает на том, что она является членом законодательного органа, в котором вместе с ней сидят “друзья нацистов”.В ходе бурной сцены в комитет по внутренним делам Кнессета, во время обсуждения проблемы депортации незаконных мигрантов ведущий заседание Йоав Киш потребовал, чтобы Зандберг покинула заседание, поскольку она мешала выступающим.Зандберг взорвалась и начала кричать: “вы - друзья нацистов!”.Несколько успокоившись и комментируя свою выходку корреспонденту газеты Маарив, борец за права африканцев заявила: Меня реально не "понесло". Настало время показать всем истинное лицо Ликуда. Они кричат о презрении к Холокосту, но в тоже время связаны с антисемитскими партиями в Европе, с партиями, отрицающими Холокост, среди прочих - в Польше и Австрии”.