Нетаниягу встретился с Путиным

В понедельник, 29 января, состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента РФ Владимира Путина в Москве.
Лидеры двух государств встретились в Еврейском музее и центре толерантности в Москве и вместе с ним посетил выставку "Собибор. Победившие смерть", посвященную 75-летию восстания в лагере смерти "Собибор".
Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией Нетаниягу.
В ближайшее время состоится встреча двух лидеров за закрытыми дверями, перед началом которой премьер-министр Нетаниягу и президент РФ Путин сделают короткие заявления.