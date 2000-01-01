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Нетаниягу встретился с Путиным 29.01 14:30   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Путиным

В понедельник, 29 января, состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента РФ Владимира Путина в Москве.

Лидеры двух государств встретились в Еврейском музее и центре толерантности в Москве и вместе с ним посетил выставку "Собибор. Победившие смерть", посвященную 75-летию восстания в лагере смерти "Собибор".

Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией Нетаниягу.

В ближайшее время состоится встреча двух лидеров за закрытыми дверями, перед началом которой премьер-министр Нетаниягу и президент РФ Путин сделают короткие заявления.
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