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flickr/Prime Minister of Israel 29.01 14:53   MIGnews.com

Подруга Сары Нетаниягу: никогда не замечала с ней проблем

После обнародования записей девятилетней давности, в которых слышно, как супруга премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Сара, кричит на советника по связям с медиа, в эфире радио 103 FM выступила Шифра Шахар.

Шахар является директором благотворительной организации “Теплый Дом - Каждому Солдату” и подругой Сары Нетаниягу.

Шахар заявила: “Я знаю Сару Нетаниягу благодаря очень интенсивной совместной работе в последние годы. Я никогда не замечала никаких проблем с ее поведением. Когда я услышала эти записи, которые крутят по радио бесконечно, я подумала, что с каждым случается такое - он теряет самообладание и кричит. Это свойственно человеку”.
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