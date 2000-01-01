29.01 14:53 MIGnews.com

Подруга Сары Нетаниягу: никогда не замечала с ней проблем

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После обнародования записей девятилетней давности, в которых слышно, как супруга премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Сара, кричит на советника по связям с медиа, в эфире радио 103 FM выступила Шифра Шахар.Шахар является директором благотворительной организации “Теплый Дом - Каждому Солдату” и подругой Сары Нетаниягу.Шахар заявила: “Я знаю Сару Нетаниягу благодаря очень интенсивной совместной работе в последние годы. Я никогда не замечала никаких проблем с ее поведением. Когда я услышала эти записи, которые крутят по радио бесконечно, я подумала, что с каждым случается такое - он теряет самообладание и кричит. Это свойственно человеку”.