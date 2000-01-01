29.01 16:08 MIGnews.com

Нетаниягу: Диалог с РФ важен для всего региона

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетанияну сделал заявление относительно того, насколько важно и нужно вести диалог с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы поддерживать стабильность в ближневосточном регионе."Наши беседы, наши встречи, которые мы проводим время от времени, дают очень многое для безопасности и стабильности, и я уверен, что так будет и в будущем", - приводит перевод заявления израильского премьера информационный портал ТАСС.Помимо обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, Нетаниягу добавил, что для него важны двусторонние отношения с РФ."Я считаю, что один из главных уроков всей истории прихода нацизма к власти и потом поражения нацизма состоит в том, что нужно пресекать подобного рода зло вовремя, - добавил он.Премьер-министр Израиля выразил свою благодарность Путину за то, что он пригласил его для встречи в Еврейский музей и центр толерантности."Это отражает нашу общую борьбу с тем самым страшным злом, которое видело человечество, и огромную цену, которую заплатил в рамках этой борьбы мой народ и русский народ", - отметил Нетаниягу. Он также напомнил о том, какой героизм проявила Красная армия во времена борьбы с нацизмом.