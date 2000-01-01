Путин и Нетаниягу обсудили Сирию

Президент России Владимир Путин c премьер-министром Биньямином Нетаниягу обсудили урегулирование в Сирии. Также политики Конгресс национального диалога Сирии, который проходит в Сочи.
Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, однако он не стал углубляться в данный вопрос и не уточнил, какую позицию поддерживает Израиль относительно проведения данного мероприятия.
Ушаков также сообщил о том, что в ходе встречи Путина и Нетаниягу, политики затронули тему относительно ситуации в Сирии в целом на сегодняшний день. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество.
Ранее сообщалось о том, что израильский премьер-министр заявил о том, что он высоко ценит диалог с Россией и считает, что деятельность государства оказывает ощутимое влияние на ситуацию в ближневосточном регионе.