29.01 19:18 MIGnews.com

Габай: после обвинений Нетаниягу должен уйти в отставку

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В случае предъявления ему подозрений в коррупции при заключении сделки о покупке у Германии военных морских судов премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен подать в отставку, считает председатель партии "Авода" Ави Габай."Премьер-министр, выступающий подозреваемым в совершении уголовного преступления, во взяточничестве, связанном с вопросами национальной безопасности, должен объявить о том, что уходит в отпуск до окончания расследования и что не может продолжать принимать решения в отношении безопасности Государства Израиль", - заявил политик на еженедельном заседании фракции "Сионистский лагерь" в Кнессете 29 января.Само так называемое "Дело 3000" Габай считает "несомненно одним из самых серьезных коррупционных инцидентов, с которыми мы когда-либо встречались, поскольку в нем замешаны самые приближенные к премьер-министру люди, у которых возник полный конфликт интересов между благами государства и их клиентов".Напомним, что в эпицентре скандала оказалась покупка у немецкой судостроительной верфи ThyssenKrupp для ВМС ЦАХАЛа четырех патрульных кораблей и трех подводных лодок класса Dolphin на сумму в 2 млрд евро.И хотя непосредственно премьер подозреваемым не выступает, под ударом оказались его окружение: Ицхак Молчо, который более 10 лет выступал его личным посланником и переговорщиком, адвокат семьи Нетаниягу Давид Шимрон, советник премьера по вопросам национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф, экс-глава бюро Нетаниягу, а также двоюродный брат и личный адвокат премьера.