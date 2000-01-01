Мнение Путина о мировом господстве - Россия против
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он лично относится к идее "мирового господства". Такой разговор зашёл в ходе выступления политика в рамках мероприятия, которое посвящалось Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
По словам российского президента, память и история СССР и РФ являются яркими примерами для нынешнего поколения, по которым стоит усвоить тот факт, что утверждение своего величия на основе расового, национального, любого другого превосходства не даёт положительного результата.
Ранее сообщалось о том, что в ходе встречи Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, израильский премьер заявил, что он и его народ помнит и чтит заслуги Красной армии в борьбе с нацизмом.