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Мнение Путина о мировом господстве - Россия против 29.01 21:45   MIGnews.com

Мнение Путина о мировом господстве - Россия против

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он лично относится к идее "мирового господства". Такой разговор зашёл в ходе выступления политика в рамках мероприятия, которое посвящалось Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По словам российского президента, память и история СССР и РФ являются яркими примерами для нынешнего поколения, по которым стоит усвоить тот факт, что утверждение своего величия на основе расового, национального, любого другого превосходства не даёт положительного результата.

"Россия категорически отвергает такие подходы", — цитирует Путина информационное агентство "Известия".

Ранее сообщалось о том, что в ходе встречи Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, израильский премьер заявил, что он и его народ помнит и чтит заслуги Красной армии в борьбе с нацизмом.
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