29.01 20:28 MIGnews.com

Санкциями по санкциям: Франкфурт объявил войну BDS

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Муниципалитет немецкого Франкфурта прекратит любое сотрудничество с банками, которые обслуживают организации, поддерживающие бойкот Израиля, заявил заместитель мэра города Уве Беккер."В скором времени мы будем работать только с теми банками, народными банками или шпаркассами, которые не поддерживают деловые отношения с организациями антисемитского движения Boycott, Divestment, Sanctions или связанными с ним группами", - приводит слова Беккера газета Jerusalem Post.Он напоминает, что движение повторяет риторику национал-социалистов: "Не покупайте у евреев", поэтому может смело считаться юдофобским.Таким образом, Франкфурт стал первым городом ФРГ, который ввел санкции против банков и финансовых учреждений, обслуживающих движение BDS. Однако учитывая то, что Франкфурт негласно считается банковской столицей Германии, это может иметь далеко идущие последствия для множества организаций BDS, которые ведут деятельность в этой стране.В ближайшем будущем муниципалитет уведомит все банковские учреждения о новой политике. Коснется она также кредитных учреждений и компаний, которые ведут бизнес с муниципалитетом Франкфурта.