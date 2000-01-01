Санкциями по санкциям: Франкфурт объявил войну BDS
Муниципалитет немецкого Франкфурта прекратит любое сотрудничество с банками, которые обслуживают организации, поддерживающие бойкот Израиля, заявил заместитель мэра города Уве Беккер.
"В скором времени мы будем работать только с теми банками, народными банками или шпаркассами, которые не поддерживают деловые отношения с организациями антисемитского движения Boycott, Divestment, Sanctions или связанными с ним группами", - приводит слова Беккера газета Jerusalem Post.
Он напоминает, что движение повторяет риторику национал-социалистов: "Не покупайте у евреев", поэтому может смело считаться юдофобским.
Таким образом, Франкфурт стал первым городом ФРГ, который ввел санкции против банков и финансовых учреждений, обслуживающих движение BDS. Однако учитывая то, что Франкфурт негласно считается банковской столицей Германии, это может иметь далеко идущие последствия для множества организаций BDS, которые ведут деятельность в этой стране.
В ближайшем будущем муниципалитет уведомит все банковские учреждения о новой политике. Коснется она также кредитных учреждений и компаний, которые ведут бизнес с муниципалитетом Франкфурта.