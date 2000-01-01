29.01 21:03 MIGnews.com

Папа Римский призвал Европу усерднее бороться с юдофобией

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Папа Римский Франциск призвал европейские страны прикладывать больше усилия для борьбы с антисемитизмом, заявив, что безразличие к этому вопросу является вирусом, который способствует распространению расовой ненависти."Мы несем ответственность, когда можем реагировать. Это вопрос не просто анализа причин насилия или опровержения извращенной логики антисемитских преступлений, а готовности активно на них реагировать", - заявил понтифик в ходе выступления перед участниками мероприятия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 29 января.Безразличие Франциск назвал "вирусом, ставшим опасно заразным в наше время, когда мы все больше связаны с другими, но все менее внимательны к другим".Цитируя своего предшественника, Иоанна Павла II, глава Католической церкви заявил, что каждый должен трудиться над тем, чтобы в будущем "неописуемое беззаконие Шоа больше никогда не стало возможным". "Вакциной" против этой "заразы" он называет память.Стоит отметить, что Европа прилагает определенные усилия для борьбы с юдофобией. В частности ряд европейских стран запретил отрицать Холокост, нацистскую попытку истребить европейское еврейство во время Второй мировой войны, а в Германии