29.01 21:22 MIGnews.com

Израиль будет и дальше атаковать Иран в Сирии и Ливане

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Во время своего официального визита в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил президента России Владимира Путина, что, если Иран продолжит свои попытки закрепиться в Сирии, Израиль "остановит" его."Вопрос заключается в том, закрепится ли Иран в Сирии или этот процесс будет остановлен. Если это не прекратится само по себе, это прекратим мы.Мы также говорили о Ливане, который становится фабрикой высокоточных ракет, угрожающих Израилю. Эти ракеты представляют серьезную угрозу для Израиля, и мы не можем смириться с этой угрозой", - сказал Нетаниягу израильским журналистам во время телефонного брифинга, состоявшегося за несколько минут до вылета из Москвы в Тель-Авив.Премьер отметил, что упомянутые им ракетные заводы пока что только строятся."Я объяснил нашу политику. Это не праздные слова. Русские понимают нашу позицию, они хорошо понимают то значение, которое мы придаем этим угрозам", - добавил он, в то же время не отметив, "принимают" ли русские позицию Еврейского государства.Израиль намерен сделать все необходимое для предотвращения этих двух событий, заверил Биньямин Нетаниягу.По словам премьера, он обсудил с Путиным иранскую ядерную сделку."Я заявил о наших возражениях, а также о том, что я слышал от президента США Трампа. Я не могу говорить о российской позиции, но они понимают, что без конкретных перемен, вполне возможно, что США реализуют свою угрозу покинуть сделку", - добавил онВ целом все состоявшиеся сегодня в Москве встречи, которых в целом было три, Нетаниягу описал как "откровенные и в положительном смысле этого слова простые".