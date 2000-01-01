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30.01 06:19   MIGnews.com

Финансовая комиссия приняла отказ министра Каца от надбавки

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац: "Приветствую решение финансовой комиссии Кнессета утвердить мою просьбу об отказе от ежемесячной прибавки к моей зарплате в размере 5 000 шекелей. Я обратился к ответственному за правительственные расходы при министерстве главы правительства и попросил не начислять мне прибавку. На мой взгляд, избранники народа, которые имеют возможность принимать решения на высоком уровне, должны думать о социально слабых слоях населения, прежде чем заботиться о себе".
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