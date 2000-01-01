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Асад ударил по Эрдогану 29.01 07:24   MIGnews.com

Асад ударил по Эрдогану

В арабских социальных сетях сообщается о появлении нового фактора в войне Турции против сирийских курдов. Президент Сирии Башар Асад приказал своей армии открыть все дороги в Африн и разрешил переброску подкреплений через подконтрольные ему территории.

Асад в бешенстве от турецкой операции на суверенной сирийской территории. Он приказал открыть все блок-посты на дорогах между восточной и западной Сирией, и разрешил переброску подразделений курдской милиции с востока на запад. Большая часть курдских сил сконцентрирована на востоке Сирии, у иракской границы.

Сирийским посольствам в Европе отдано распоряжение выдавать визы курдским молодым людям, намеревающимся вылететь в Сирию - главным образом, из Германии, Бельгии, Нидерландов и Швейцарии. Сирийское правительство якобы даже арендовало самолеты для доставки волонтеров в Дамаск. Из Lамаска их везут в северную Сирию на правительственных автобусах.
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